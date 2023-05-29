Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Хусаинов разобрал судейство в дерби «Динамо» — «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи матча «Динамо» — «Локомотив» Романа Сафьяна.

«В эпизоде с назначением первого пенальти в ворота «Локо» рука Дзюбы пошла вперед, увеличив зону обороны. В естественном положении рука идет вверх, а тут она была выставлена в сторону. Это именно игра рукой, он препятствовал движению мяча. В моменте, когда Смолов пробросил себе мяч на ход, защитник «Локо» стоял на месте, не мешал его движению. Смолов в том эпизоде прыгнул дельфинчиком и справедливо получил предупреждение за симуляцию. В эпизоде с назначением второго пенальти в ворота «Локо» защитник красно-зеленых действовал безрассудно. Он нанес удар по ногам соперника, это чистый пенальти», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140375_husainov_razobral_sudeystvo_v_derbi_dinamo_-_lokomotiv
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Хусаинов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» оценили новость о планах «Зенита» выкупить Пиняева летом

Шипицин: «Для меня непонятно, почему ЦСКА так вальяжно сыграл с «Краснодаром»