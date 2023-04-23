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Судейство

Сегодня, 18:36

Хусаинов считает, что арбитр Галимов допустил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» работу судейской бригады Романа Галимова в матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1).

«Момент попадания мяча в руку Рассказову на 35-й минуте — абсолютно очевидный фол: толчок двумя руками в спину. На 43-й минуте абсолютно очевидный фол на Писарском — пенальти, но без желтой карточки Каккоеву», — сказал Хусаинов «СЭ».

Также Хусаинов прокомментировал эпизод на 71-минуте матча, в котором футболист «Пари НН» Виктор Александров ударил форварда «Крыльев» Владимира Писарского ногой в лицо. Арбитр Галимов не показал игроку желтую карточку, которая стала бы для него второй.

«Также абсолютно очевидный фол, стоило показать желтую карточку Александрову», — добавил Хусаинов.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 24 матчах 25 очков. «Нижний Новгород» идет на 13-й строчке с 22 очками.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:1
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Сергей Хусаинов
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