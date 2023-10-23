Сегодня, 17:36
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе арбитров на матче 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1).
Главным арбитром встречи был Артем Чистяков, ВАР — Роман Галимов и Валентин Мурашов.
— Как вы оцените работу Чистякова на матче «Зенит» — «Крылья Советов»? Он справился с судейством?
— Нет, конечно. У него были элементарные ошибки, которые недопустимы для профессионального арбитра, — приводит «РБ Спорт» слова Хусаинова.
— Какие?
— Задержки, тактические фолы.
— Он пропустил удар локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо.
— Это вообще даже не обсуждается.
После 12 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России набрав 23 очка. «Крылья Советов» с 21 очком идут на третьей строчке.