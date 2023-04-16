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Судейство

Сегодня, 12:15

Хусаинов считает, что нельзя было ставить пенальти за руку Нетфуллина в матче «Торпедо» — «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью «СЭ» высказался о решениях бригады Павла Шадыханова в матче 23-го тура РПЛ «Торпедо» — «Спартак» (1:2).

— Какую оценку поставили бы Шадыханову за этот матч?

— Если по пятибалльной шкале, то чуть ниже тройки.

— Сурово. Все ли три пенальти, назначенные в ворота автозаводцев, вам понятны?

— Понятны-то все, только я с одним не согласен.

— С первым?

— Да. Объясню. В момент борьбы за мяч Дуарте в прыжке опирается на игрока «Торпедо» Кожемякина, выигрывает верховой мяч, сбрасывает вниз. Мяч попадает в руку Нетфуллину.

Павел Шадыханов показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу. «Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

— Повод для назначения 11-метрового?

— Не соглашусь. Шадыханову подсказал ВАР. Не хотел бы анализировать уровень квалификации, но решение принято не по правилам игры. Для меня это очевидно.

— Но ведь у Нетфуллина левая рука была отставлена в сторону.

— Она была отставлена вниз, а не поднята вверх. Торпедовец даже наклонился, так как на него оказывалось давление. Удара по воротам не было, он не спасал свою команду. Мяч просто попал ему в руку. А самое важное, что Дуарте в том эпизоде сам фолил в воздухе на другом торпедовце — Кожемякине. Для меня это не пенальти. Вроде бы простая игровая ситуация, а такой судейский ляп... Хорошо, что футбольный бог не позволил спартаковцам открыть счет. А если бы Бальде забил?

Павел Шадыханов (слева) показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу Перейре. Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Павел Шадыханов
Сергей Хусаинов
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