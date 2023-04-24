Хусаинов считает, что нужно назначать лучших арбитров на важные матчи в конце чемпионата России

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1).

«В случае с Писарским очевидный фол. Любой футбольный человек скажет, что были нарушены правила игры. Но по стечению обстоятельств — в штрафной площади. Никакого фола последней надежды, но заслуживающий пенальти. Если человек видит и разбирается в судействе, кажется, есть преднамеренность в этих действиях. В случае с Романом Галимовым нужно учитывать: он не судил четыре года на высоком уровне. И его начали назначать не в начале чемпионата, когда риск не такой значительный, а к концу турнира. Уже идет распределение мест. «Крылья» с «Пари НН» — соседи по таблице. Тут просто руководителям судейского комитета нужно включить голову и ставить на такие матчи только лучших арбитров. А как у нас? Человек из запаса. Где гарантии, что он нормально отработает и уже вышел на нужный уровень», — приводит RT слова экс-арбитра.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Клуб из Нижнего Новгорода располагается на строчку ниже, имея в активе 22 очка.