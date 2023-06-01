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Хусаинов считает, что Пустовойтовой не стоит совмещать работу в России и Саудовской Аравии

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» новость о том, что менеджер судей женской Суперлиги Анастасии Пустовойтова переехала в Саудовскую Аравию.

«С одной стороны, нужно поднимать отечественный уровень арбитража. С другой стороны, если наше судейство считают авторитетным в другой федерации, то арбитров надо отпускать. У нас здесь свои законы, работа судей, назначения. Таких мастеровитых людей надо отпускать как можно дальше от коррумпированной системы, чтобы они развивались и поднимали свой уровень. Совмещать работу ей нельзя, это тяжело. Надо определиться, дело серьезное», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Анастасия не получает назначений на матчи чемпионата России с сентября прошлого года. Но при этом продолжает курировать женщин-судей в департаменте судейства РФС.

Сергей Жуков

Футбол
Анастасия Пустовойтова
Сергей Хусаинов
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