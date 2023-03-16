Хусаинов считает, что судейские ошибки в РПЛ связаны с предвзятостью

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о судействе в чемпионате России.

«Отстранение Кукуляка — внутреннее дело судейской ассоциации РФС. По мне, так там большинство судей имеют косяки, которые никак больше не объяснить, кроме как откровенной предвзятостью. Как с этим бороться? Провести качественный отбор по принципу «годен — не годен», а не по принципу «свой — чужой». Вокруг много хороших и талантливых ребят, за которыми я наблюдал на региональных первенствах. Они не могут получить повышение», — приводит RT слова Хусаинова.

Ранее Хусаинов прокомментировал для «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 1/4 финала Пути Регионов Кубка FONBET России «Зенит» — «Динамо». Также он высказался о судействе в матчах «Спартака».