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Хусаинов считает, что судейские ошибки в РПЛ связаны с предвзятостью

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о судействе в чемпионате России.

«Отстранение Кукуляка — внутреннее дело судейской ассоциации РФС. По мне, так там большинство судей имеют косяки, которые никак больше не объяснить, кроме как откровенной предвзятостью. Как с этим бороться? Провести качественный отбор по принципу «годен — не годен», а не по принципу «свой — чужой». Вокруг много хороших и талантливых ребят, за которыми я наблюдал на региональных первенствах. Они не могут получить повышение», — приводит RT слова Хусаинова.

Ранее Хусаинов прокомментировал для «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 62-й минуте матча 1/4 финала Пути Регионов Кубка FONBET России «Зенит» — «Динамо». Также он высказался о судействе в матчах «Спартака».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1124037-husainov-rpl-sudi
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
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