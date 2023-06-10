Хусаинов считает ошибочным назначенный пенальти в ворота «Енисея»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии «СЭ» оценил работу Сергея Иванова в ответно стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 между «Факелом» и «Енисеем» (2:0).

«Арбитр ошибочно назначил пенальти, защитник «Енисея» сыграл в мяч. Арбитр стоял рядом и принял такое решение. Стоит ли дисквалифицировать Иванова после этой игры? Нет, об этом даже разговора нет. Все запрограммировано, все ходы записаны. Судьи выполняют определенные функции. Неожиданное решение, что ВАР не было в Воронеже. Футбол — социальный вид спорта. Учитывая политические моменты, надо Воронеж поддержать», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Общий счет по сумме двух встреч 3:0 в пользу «Факела». Таким образом, воронежцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Енисей» продолжит выступление в первой лиге.