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Бывший судья Сергей Хусаинов отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».
«В РПЛ есть судьи высшей лиги, а есть те, кто судит высшую лигу. Сергей Карасев — это арбитр высшей лиги. Это назначение абсолютно справедливое. Его нужно ставить на все центральные матчи. Карасев — единственный, кто достоин судить такие матчи, как дерби», — цитирует «РБ Спорт» Хусаинова.
Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.
Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0).
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