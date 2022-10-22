Хусаинов сравнил эпизоды с неудалением Промеса и Кордобы

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» объяснил разницу между удалением защитника «Нижнего Новгорода» Никиты Каккоева в игре 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2) и эпизодом с агрессией Квинси Промеса в сторону Виллиана Роши в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«В отличие от Казарцева, Карасев разобрался абсолютно верно. Он не удалил Промеса и влез в ход игры. Кордоба тут первый нарушил правила, толкнул исподтишка в спину. Это похожие эпизоды. Но нельзя убирать игрока, нарушившего правила, а провокатора оставлять на поле. Это неправильно!», — сказал Хусаинов «СЭ».

В игре ЦСКА — «Спартак» (2:2) главный судья Сергей Карасев после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Максима Гаврилина не увидел агрессии в действиях Квинси Промеса, умышленно ударившего ногой Виллиана Рошу, и вынес спартаковцу только предупреждение.

В матче «Нижний Новгород» — «Краснодар» главный арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов удалил защитника нижегородцев Никиту Каккоева за то, что тот агрессивно отреагировал на толчок со стороны форварда «Краснодара» Джона Кордобы и ударил соперника ногой.