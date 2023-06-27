Хусаинов уверен, что Мажич не справится с должностью главы департамента РФС

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) сербского экс-арбитра Милорада Мажича.

«Иностранцы, как мы помним, уже привлекались к должности главы департамента судейства РФС. Сначала был именитый итальянец Роберто Розетти, судья категории ФИФА, профессионал высокого уровня. Тогда все думали, что вопрос с судейством будет наконец решен. Но в первом публичном интервью Розетти журналистам он говорил совсем о других вещах. Он приехал поднимать уровень судейства в российском футболе. Но почему-то сперва стал петь дифирамбы тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, называть его одним из лучших тренеров мирового футбола. Что касается назначения Милорада Мажича на пост руководителя департамента РФС, то, на мой взгляд, перемен к лучшему ждать не стоит. Он со своей задачей не справится. Потому что эта проблема системная. Она как работала по принципу «свой-чужой», так и будет работать дальше. Каким бы профессионалом ни был Мажич», — приводит слова Хусаинова RT.

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.