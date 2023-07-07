Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Хусаинов высказался о трансфере Фернандеса в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Фернандес — это усиление для «Зенита»? Безусловно, потому что он опытный игрок, к тому же россиянин. Немного бразилец? Да, но он играл за сборную России, так что не входит в число легионеров. Он качественный футболист. Для ЦСКА — это нож в спину? Нет, это же бизнес и коммерция. Как правило где больше платят, туда и уходят. От больших денег отказываются крайне редко. Два года назад он заявил, что никогда не перейдет ни в один из российских клубов. Очередное подтверждение поговорки «Никогда не говори никогда». Такое бывает. Между словом и делом большая дорога», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005205157_husainov_rasskazal_chto_dumaet_o_transfere_fernandesa_v_zenit
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона евро
Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Бонгонда 7 июля получит визу для вылета в Москву на подписание контракта со «Спартаком»