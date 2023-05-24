Хусаинов заявил, что Галимов злоупотребляет служебным положением

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал новость о Романе Галимове.

«Зачем проверять Галимова на полиграфе? Уже много раз проверяли арбитров, но все равно они выходят чистыми. Галимов знает правила игры, но он злоупотребляет служебным положением. Полиграф — это не решение проблемы. Любое решение судьи, принимаемое им вопреки правилам игры в футбол, дает повод говорить о том, что он отступает от общепринятых законов спорта. Чтобы узнать, замешан ли Галимов в каких-то делах, нужно политическое решение», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что РФС проверил арбитра Галимова на полиграфе. Напомним, что Роман Галимов работал на матче «Пари НН» — «Крылья Советов», в котором совершил три ошибки в пользу нижегородцев.