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Сегодня, 16:55

Хусаинов заявил, что из действующих арбитров только Безбородов сохранил принципиальность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный судья Сергей Хусаинов, занимавший на стыке веков пост главы Коллегии футбольных арбитров России, рассказал, почему молодым судьям трудно пробиться в высшие лиги нашего футбола.

«Сейчас молодые судьи не могут рассчитывать на повышение в ранге. Прежде чем рассчитывать на это, надо занести. Так было всегда. Я, когда отвечал за судей, думал, что эта практика закончилась. Во всяком случае, хотел ее завершить. Но за моей спиной происходило то же, что и всегда. Когда ушел, произошли перемены? Нет, наоборот. Все вышло на более высокий технологический уровень: переводы, карточки и так далее. Безбородов работает в свое удовольствие. Он не подвержен всем этим влияниям. Единственный арбитр, который может судить любой матч без каких-то инструкций свыше. Когда он отходил от этих инструкций, его отстраняли от судейства. Но Безбородов сохранил свою независимую линию», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

33-летний Сергей Чебан — выпускник ассоциации «Центр-Футбольный арбитр». Его выпуск состоялся в марте 2013 года. 10 марта Чебан проведет первый матч в чемпионате России в роли судьи. Ему досталась игра «Сочи» — «Оренбург». До этого он выполнял только функции резервного арбитра.

32-летний Артур Федоров дебютирует в роли главного арбитр в матче «Зенит» — «Химки», который состоится 12 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-iz-dejstvuyushhih-arbitrov-tol-ko-bezborodov-sohranil-printsipial-nost/
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
Сергей Чебан
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