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Сегодня, 20:45

Хусаинов заявил, что Кордоба забил «Спартаку» из офсайда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на гол «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака».

«Во время гола «Краснодара» в ворота «Спартака», как нам показали, было вне игры. Это на наш взгляд, но там есть ВАР и должны смотреть. Конечно, здесь вне игры, откровенный офсайд», — приводит слова Хусаинова Metaratings.ru.

Кордоба открыл счет в матче «Краснодар» — «Спартак» на 11-ой минуте. В настоящий момент счет в матче 3:4. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов

В нынешнем сезоне видеоассистенты главного арбитра не могут пользоваться технологией проведения офсайдных линий, которую ранее обеспечивала компания Hawk-Eye. Британская компания ушла из России.

Источник: https://metaratings.ru/news/khusainov-o-gole-kordoby-v-vorota-spartaka-zdes-vne-igry-otkrovennyi-ofsaid-245903/
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