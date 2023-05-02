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Сегодня, 17:06

Хусаинов заявил, что Кукуян не относится к категории арбитров высокого уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный арбитр Сергей Хусаинов, возглавлявший Коллегию футбольных судей РФС, отреагировал на назначение Павла Кукуяна, арбитра из Сочи, на центральный матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«На такие игры надо назначать абсолютно лучших арбитров. Иначе можем увидеть то, что произошло в матче «Спартак» — «Ростов». Что произошло? Достали из мешка извинявшегося за свои ошибки Мешкова, посадив его на ВАР, и Кирилла Левникова поставили в поле. Зачем ребят подставляете? В результате вся футбольная общественность возмутилась. Левников судил-судил нормально, а в концовке выполнил заказ: остановил и «Спартак», и «Ростов». Это предел лицемерия и безобразия судейского корпуса, провокация против Карпина — желтая карточка и красная. Что свидетельствует об отношении к главному тренеру сборной России. Справится ли Кукуян с матчем «Зенит» — «Спартак»? Павел Кукуян, на мой взгляд, не относится к категории арбитров высокого уровня. Но его назначение — воля руководства. Кто из арбитров к этой категории относится? На сегодняшний день это Карасев и Безбородов», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

За пять туров до конца сезона «Спартак» с 49 очками занимает третье место и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-o-naznachenii-sud-i-na-match-zenit-spartak-kukuyan-ne-otnositsya-k-kategorii-arbitrov-vy-sokogo-urovnya/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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