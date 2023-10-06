Хусаинов заявил, что увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал двойное повышение гонораров российским судьям. По его мнению, этот фактор не повлияет на улучшение качества судейства.

«С точки зрения человеческого фактора не надо лезть нам в чужой кошелек. А с точки зрения профессионализма это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне. Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы Российский футбольный союз ни платил, качество судейства не улучшится», — цитирует RT Хусаинова.

4 октября сообщалось, что российским судьям увеличат гонорары. С 11-го тура РПЛ арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тысяч, ВАР — 100 тысяч, АВАР — 50 тысяч.