Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:28

Хусаинов заявил, что увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал двойное повышение гонораров российским судьям. По его мнению, этот фактор не повлияет на улучшение качества судейства.

«С точки зрения человеческого фактора не надо лезть нам в чужой кошелек. А с точки зрения профессионализма это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне. Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы Российский футбольный союз ни платил, качество судейства не улучшится», — цитирует RT Хусаинова.

4 октября сообщалось, что российским судьям увеличат гонорары. С 11-го тура РПЛ арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тысяч, ВАР — 100 тысяч, АВАР — 50 тысяч.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1212985-husainov-sudeistvo-rpl
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
0
Читайте также
Среди спортсменов — «эпидемия» новой болезни. Специалисты бьют тревогу
В снежном спорте запретили «красные лыжи». Ждем вала дисквалификаций за фтор?
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Бальбуэна: «Цель «Динамо» — сделать все возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне»
Бояринцев: «Не уверен, что Абаскаля надо увольнять из «Спартака»
Колосков — о результатах «Динамо»: «При Личке точно лучше, чем было при Йокановиче»
Бояринцев не верит, что Джикия станет портить атмосферу в «Спартаке»
Шавло: «Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много»
Титов: «Спартаку» не помешал бы еще один центральный форвард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев: «Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место»

Бальбуэна: «Цель «Динамо» — сделать все возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне»