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25 декабря, 23:08

Хютия: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться работать в Россию»

Даниил Аршавский
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Экс-заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Йоуни Хютия надеется на то, что в будущем сможет вернуться работать в Россию.

«Мне очень нравилось работать в России, я надолго запомню это время. У меня никогда не возникало проблем с российскими арбитрами. Верю, что им нравился и мой стиль. Надеюсь, в будущем я смогу вернуться работать в судейский департамент в России», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

Специалист также выразил надежду на возвращение российских судей к работе на европейских матчах.

Финн работал в РФС с октября 2021 года, до того он занимал пост председателя судейского комитета федерации футбола Финляндии.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
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