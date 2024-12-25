Хютия: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться работать в Россию»

Экс-заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Йоуни Хютия надеется на то, что в будущем сможет вернуться работать в Россию.

«Мне очень нравилось работать в России, я надолго запомню это время. У меня никогда не возникало проблем с российскими арбитрами. Верю, что им нравился и мой стиль. Надеюсь, в будущем я смогу вернуться работать в судейский департамент в России», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

Специалист также выразил надежду на возвращение российских судей к работе на европейских матчах.

Финн работал в РФС с октября 2021 года, до того он занимал пост председателя судейского комитета федерации футбола Финляндии.