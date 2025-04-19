Тренер «Спартака» Романов: «К пропущенным голам привели два эпизода, не вытекавшие из логики игры»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ.

— Как оцените назначение пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?

— Не знаю, насколько корректно оценивать судейские решения. Окей, там был какой-то контакт... Судья еще посмотрел повтор... Ситуация неоднозначная, но это больше судейская компетенция. Так что не думаю, что будет правильно, если я стану оценивать это решение.

— Почему Спартак в очередной раз начал игру вальяжно? Откуда такие провалы?

— Не скажу, что мы начали прямо так плохо... К голам привели два эпизода, не вытекавшие из логики игры. А мы начали так же агрессивно, так же пытались доминировать. Просто так получилось. Но мы создавали моменты, вели игру на половине поля соперника — не вальяжничали. Когда мы атакуем большими силами, у нас появляются зоны в обороне — так бывает.

— Речь о том, что где-то не добежали, не доборолись...

— Позволю себе не согласиться. У нас такая ситуация в турнирной таблице, особенно после последней игры, что мы не можем позволить себе выйти расхлябанными. Мы вышли предельно настроенными. Но в этих двух моментах, да, всякое бывает...

— Вы играете с оглядкой на конкурентов?

— Мы всегда играем, отталкиваясь от себя и в свой футбол.

В следующем, 26-м туре «Спартак» сыграет дома против ЦСКА. Матч пройдет 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).