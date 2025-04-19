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Сегодня, 17:19

Вадим Романов — о победе «Спартака» над «Акроном»: «До конца верили, что выиграем»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов подвел итоги матча против «Акрона» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

— Мы увидели команду, которая попала в непростую ситуацию, — начал Романов. — Но которая боролась до конца: страховала, бежала, отнимала... И самое главное — количество голевых моментов. Мы до конца понимали и верили, что эту игру мы выиграем. Сегодня мы были большой командой, и благодаря этому победили.

— Почему команда уже не в первый раз за весну начинает играть после 0:2?

— Это большой вопрос, ответ на который лежит, наверное, в области психологии. Что-то нужно пересмотреть при подготовке к матчам. Но мы всегда учитываем, что против «Спартака» все играют с удвоенной энергией. Обыграть «Спартак» хочет каждый. Мы уже, наверное, привыкли сталкиваться с таким агрессивным сопротивлением в каждом матче. Работаем над этим и, надеемся, увидим результаты.

— Каким был разговор в перерыве — речь об эмоциях, а не о перестроениях?

— У нас фантастические футболисты! И в перерыве мы просто сказали, что они могут перевернуть этот матч. Если «Акрон» забил нам два, то мы можем забить и три, и четыре. Просто надо выходить и делать — что они и сделали. За это я благодарен им и счастлив такому результату, — сказал Романов.

«Спартак» (50 очков) поднялся на второе место в РПЛ, по дополнительным показателям обойдя «Зенит» (50). «Акрон» (28) идет девятым в турнирной таблице.

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ФК Акрон
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