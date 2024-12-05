Тренер «Урала» Шатов присутствует на открытой тренировке «Зенита»

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов присутствует на открытой тренировке «Зенита» в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Акрона», сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Россиянин руководит екатеринбургской командой с 6 ноября после отставки главного тренера Александра Аверьянова. Под руководством 34-летнего Шатова «Урал» провел 5 матчей, одержав 4 победы и один раз сыграв вничью. В сезоне-2024/25 клуб выступает в первой лиге.

Шатов выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2013 по 2018 год (с перерывами), проведя 202 матча и забив 31 гол. Футболист завершил карьеру летом 2023 года.