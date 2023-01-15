Руководитель «Торпедо» Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды

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И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал «СЭ» информацию о том, что нападающий Артем Дзюба едет на сборы команды в Турцию.
14 января об этом сообщил журналист Севастиан Терлецкий в своем Telegram-канале «Крысева».
«Сообщение блогера Крысева является фейком. Но как преподаватель вуза с многолетним стажем не могу не отметить изобретательности автора — он употребил неопределенный по времени глагол «едет», не обозначая, когда именно приедет. Если серьезно, то в клубе действует многоуровневая система принятия решений по трансферам и контрактам. Как я и говорил во вчерашнем интервью «СЭ», никаких решений по Дзюбе в рамках этой системы не принималось. А до принятия такого решения Артем волен ездить куда угодно. На тренировке команды, которая началась в 11 утра в Турции, Дзюбы точно нет», — сказал Ходоровский «СЭ».
15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.
В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.
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