Сиссе: «Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель»

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Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал, что не будет пользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и планирует завершить карьеру в России.
«У меня не было никаких контактов с европейскими клубами. Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель. Мне хорошо в «Урале». Если у меня будет возможность остаться здесь, я так и сделаю. Болельщикам «Урала» не стоит беспокоиться», — цитирует Сиссе Metaratings.ru.
Футболист также отметил, что планирует завершить в «Урале» карьеру.
Сиссе играет в составе «Урала» с сентября 2022 года. В активе хавбека 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.
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Основные источники исследования