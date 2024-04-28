Идову: «С кайфом бы скатался с Магкеевым на шашлыки на майских праздниках»

Экс-защитник «Локомотива» и нынешний игрок ФК «10» Брайан Идову ответил на вопрос «СЭ», с кем поддерживает связь из железнодорожников.

«Из «Локомотива» общаюсь с Магкеевым. Он ко мне в гости заходит, я к его сестре. Часто видимся, а раньше вообще жили рядом. Шашлыки с Магкеевым на майских? Я бы с кайфом, но зная его, он уедет во Владикавказ. Я туда пока не доеду», — сказал Идову «СЭ».

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.