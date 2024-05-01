Идову назвал нестабильной игру «Динамо» в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Динамо» нестабильное. То они выдают прекрасные матчи, то серия из плохих игр. И вот опять вроде бы нащупали, начали побеждать. Тюкавин забивает в каждой игре, что хорошо как для него, так и для «Динамо», — сказал Идову «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.