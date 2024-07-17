Идову: «Не понимаю, как «Локомотив» будет набирать очки в тех матчах, где раньше Глушенков приносил им победы»

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал кадровые изменения, происходящие в московском клубе.

— Ты понимаешь, что сейчас происходит в «Локомотиве»?

— Без понятия. Находясь снаружи никогда и не поймешь. А особо я ни у кого не спрашивал. Можно только гадать.

— Некоторые говорят, что «Локомотив» превращается в середняка. У тебя есть такое ощущение?

— Ну, не прям в середняка, но как будто попасть в тройку в этом сезоне будет тяжело. Возможно, окажется, что это не так, но на бумаге, потеряв таких игроков и лидеров, как Глушенков, тяжело будет восполнить эту потерю. Не понимаю, как они будут набирать очки в тех матчах, где раньше Глушенков и приносил им победы.

Этим летом «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Маринато Гилерме, Даниил Худяков.

В первом туре чемпионата России красно-зеленые сыграют с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 15.00 мск.