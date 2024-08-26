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Сегодня, 07:26

Идову рассказал, чем ему нравится нынешний «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал, что думает о нынешней ситуации в команде железнодорожников.

«Рад за команду, потому что после ухода Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и потери лучшего ассистента чемпионата и главной сейчас звезды чемпионата Максима Глушенкова казалось, что сезон будет очень тяжелым. Но Батраков раскрылся на позиции Глушенкова и Воробьев удачно действует на острие. При всех потерях команда несется, команда выигрывает и, главное, команда играет вариативно. Даже при поражении от «Динамо» 1:3 там «Локомотив» должен был выигрывать 3:1. А с ЦСКА получилось наоборот. Пететерпели и на характере смогли вытянуть игру. Я увидел вариативность. Команда может и от обороны сыграть. У команды присутствует характер, несмотря на то, что ребята молодые. Плюс скамейка глубокая, она усилила игру с ЦСКА», — цитирует Идову «РБ Спорт».

Идову — участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной Нигерии. Сейчас 32-летний футболист играет в Медиалиге.

Источник: РБ Спорт
Брайн Идову
ФК Локомотив (Москва)
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