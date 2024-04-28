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Сегодня, 15:59

Идову спрогнозировал точный счет в матче «Спартак» — «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» и нынешний игрок ФК «10» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

«Ставлю на победу «Локомотива» над «Спартаком» 2:1. Забьет Миранчук с пенальти и Глушенков», — сказал Идову «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Брайн Идову
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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