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Судейство

Сегодня, 10:10

ИФАБ не запрещал интервью судей в России. Он отреагировал на нарушение правил игры на турнире в ОАЭ

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) не запрещал послематчевые интервью судей в турнирах, проводимых РФС, РПЛ и ФНЛ. По одной простой причине: у ИФАБ нет таких полномочий.

Предматчевые и послематчевые интервью не запрещены правилами игры. Соответственно, ИФАБ не вправе пытаться каким-то образом регламентировать такую инициативу футбольных властей любой страны. И не пытается.

В четверг после заседания исполкома РФС генеральный секретарь этой организации Максим Митрофанов заявил журналистам, что «формально вся подобная деятельность запрещена ИФАБ». Но это не так.

Президент РФС Александр Дюков. В РФС высказались о послематчевых интервью судей в РПЛ

По всей видимости, ИФАБ отреагировал не на послематчевые интервью, а на нарушение правил игры на турнире в ОАЭ, где выступали «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи». В регламент соревнования была включена и использовалась возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Официальный представитель команды сообщал о запросе резервному арбитру, затем резервный передавал информацию главному арбитру. Судья шел к монитору, изучал видеозапись, давал комментарии в прямом эфире и выносил решение.

Вот это прямое нарушение правил игры. Этот эксперимент, получается, не согласовали с ИФАБ, УЕФА и ФИФА. Хотя в соответствии с действующими регламентами, устанавливающими правила организации международных турниров (а зимнее соревнование считалось таким, потому что проходило на территории ОАЭ), любой международный клубный турнир должен проходить по правилам игры ИФАБ.

Если только с его ведома не проводится какой-либо эксперимент в рамках официального проекта. Как это было недавно на клубном чемпионате мира ФИФА в Марокко.

«После Зимнего кубка мы получили письмо с жестким требованием прекратить подобное поведение судей. Это запрещено правилами игры. Это эксперименты, которые разрешаются или не разрешаются. Есть правила игры, где четко указаны полномочия судьи», — сказал «СЭ» Митрофанов. Вот это как раз о запросах тренеров и просмотрах судьями видеоповторов (ВАР на турнире в ОАЭ не работали).

Что касается послематчевых интервью, их в массовом порядке еще в прошлом году давали арбитры в Нидерландах. Они отказались от флеш-интервью не из-за запрета ИФАБ или еще кого-либо. Причину стоит искать в поведении тележурналистов. Со временем те дошли до того, что стали призывать арбитров выходить из судейской комнаты едва ли не сразу после окончания матча и заставлять извиняться за совершенные ошибки. Кроме того, поначалу задача рефери заключалась в том, чтобы объяснить свои трактовки и применение правил игры. Но затем вся процедура постепенно превратилась в унижение для рефери, и они уведомили Королевский футбольный союз, что подавляющее большинство из них хотят прекратить послематчевое общение со СМИ.

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