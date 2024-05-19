Игнашевич: «Чтобы набирать очки, надо забивать»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич объяснил поражение своей команды в матче 29?го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Для нужного результата не хватило голов. «Спартак» в Ростове показал, как можно забивать в быстрых контратаках. К ребятам нет никаких претензий. Они молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты. «Ростов» — хорошая команда. Дома играет очень интенсивно, агрессивно. Проблеиы возникают не только у нас. Мы держали темп, создавали моменты, но чтобы набирать очки, нужно забивать. Пока есть шанс, будем биться за очки», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» после встречи с «Ростовом» потеряла шансы подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда идет на 15-й строчке (26 очков) и далее будет бороться с воронежским «Факелом» и «Пари НН» (29 очков), который имеет в запасе, за 13-14-е места, дающие право сыграть в стыках.