Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

«РБ Спорт»: Игнашевич может возглавить «Химки»

Алина Савинова
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Химок», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство подмосковного клуба недовольно работой Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену 48-летнему испанцу является Игнашевич.

Последней командой, которую возглавлял Игнашевич, была «Балтика». Минувшим летом специалист покинул клуб из Калининграда. Ранее в своей карьере россиянин тренировал «Торпедо» и молодежную команду ЦСКА.

Артига стал главным тренером «Химок» в июне этого года. После 18 туров красно-черные с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
3
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК Химки
Читайте также
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Защитник «Рубина» Грицаенко провел матч с махачкалинским «Динамо» со сломанным носом
Дуглас Сантос: «У меня по-прежнему есть мечта сыграть за сборную Бразилии»
Источник: Зиньковский, Хлусевич, Селихов и еще несколько игроков «Спартака» могут покинуть клуб этой зимой
Футболист «Спартака» Бабич перенес операцию на колене
Агент Тимошенко сообщил, что нападающий может покинуть «Акрон» зимой
Источник: «Спартак» заплатит «Твенте» дополнительный 1 миллион евро за 25 очков Угальде по системе «гол + пас»
Сегодня
Вчера
Неделя