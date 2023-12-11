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Сегодня, 09:29

Игнашевич оценил итоги первой части сезона для «Балтики»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после поражения от «Рубина» в матче 18-го тура РПЛ (0:1) оценил итоги первой части сезона.

«Мы понимаем, что представляем большой клуб, футбольный город. Понимаем, какие у нас неутешительные результаты. Прекрасно понимаем, какой у клуба спонсор — РОСТЕХ. Знаем, что это серьезная компания, которая очень дорожит своим именем и своим контрактом в «Балтике». Мы прекрасно понимаем всей командой, тренерским штабом, что должны соответствовать уровню в том числе и РОСТЕХА. Ничего не остается, кроме как работать, а результаты оценят руководители. Там точно работают умные и успешные люди», — приводит слова Игнашевича Metaratings.ru.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/ignashevich-ponimaem-chto-dolzhny-sootvetstvovat-urovnyu-rostekha-314106/
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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