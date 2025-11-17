Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 20:10

Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. Ранее 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».

12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов будет тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
62

  • Кариока_двойка.

    А чем это Игнашевич заслужил пост в Динамо? Тем что Балтику вывел из фнл в ПЛ, а потом обратно ее туда слил? Да еще и кинул ее, сказав что Балтика не тянет ПЛ, а он типа невъепенный тренер уровня ПЛ. Хорошо бы вообще запрещать вылетевшим тренерам работать в ПЛ, хотябы на сезон обязать работать в фнл. А то у нас жопализов типа Шалимова навалом, а действительно таланты типа Талалаева, не могут места в ПЛ найти.

    18.11.2025

  • Михаил К

    А что не так с бомжами? Карпин же был тренером Динамо... Чем Игнашевич хуже? Неплохая карьера футболиста и 0 достижений в качестве тренера

    18.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну это смотря в какой цвет... Он на чОрный не согласится.

    18.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Мостового покрасить. Пойдёт?

    18.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Бесчастных классный тренер. А Мостовй, который царь-3,16здабол, ещё лучше!!!!!!!

    18.11.2025

  • Динамов

    Я согласен на африканского ГТ, но только при условии, что он будет вожак из племени Людоедов!

    17.11.2025

  • Динамов

    Бредовейшая новость. Игнашевич это уровень, как взять любого бомjа с улицы, помыть, одеть в дорогой костюм и подстрич, и будет Игнашевич.

    17.11.2025

  • Ikar

    Заработало поле чудес в кулуарах - пошли агентские вбросы - самое жатное время для корров. Пока сота не займётся будут взносы и ставки работать на повышение

    17.11.2025

  • Стад

    Что зацепили Черчеса. Он уже пробовал и там и там Пусть тащит Ахмат и показывает класс.

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    ну мб мб

    17.11.2025

  • Garryman

    Похоже, пора Семака увольнять. Три команды без тренера - и ...Аууу! Подходи, кто хочит потренировать мастеров!

    17.11.2025

  • Анатолий Николаевич

    Станковича туда. С любым ударением в фамилии.

    17.11.2025

  • Келофин

    Правильно! Эксперименты должны продолжаться.

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Согласен Друже!Все именно так!

    17.11.2025

  • Александр Максаков

    Команды Лички уже нет ! . Даса , Бальбуна , Лаксальт , Караскаль , Грулев и др играют в др. кл .

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Но его не помнят, только Омама

    17.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Опять Валерка не долетел. Как сборную вернут,так и там собьют очень быстро.Рожденный ползать-летать не может.Это проклятие Федуна

    17.11.2025

  • Александр Максаков

    Там Воронин всех строил ! .

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Российские реалии. Футбол не нужен, нужен хайп (не путать с Хаитом)

    17.11.2025

  • albou2

    В назначении что Гусева, что Игнашевича не будет резонанса, пафоса и хайпа. А вот в случае с иностранцем или Черчесием все это будет. И весь отдел футбола (плюс Рабинер с Казаковым) смогут целую неделю писать простыни на тему «А кто это к нам пришел такой?». Так что ждите, Братские, чужеземца басурманского.

    17.11.2025

  • ValeraK

    Лучше Силкина!))

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Его помнит только Франсуа Омам-Бийик.

    17.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Почему "один" ??!! Что вас, сплетники, останавливает !! Пишите сразу "два" !!

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Тогда помнящий Непомнящего

    17.11.2025

  • Илья858

    Пономарёв Губерниев Мостовой

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Почему Динамо игнорирует Сергея Силкина? Ведь он ставил лучший футбол Динамо в этом веке.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Слишком белый... Настоящий африканц нужен, матерый. Чтобы все боялись.

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Непомнящий?

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    И туда тоже

    17.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Спартач поглумился над Динамо, теперь - очередь конских...:joy::joy::joy:

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну как освободится.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Тетя Лариса, уборщица домашнего сектора, не согласна.

    17.11.2025

  • Робат

    Недорос еще Игнашевич до главного тренера Динамо!

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Вперед, Сергей Николаич!!!

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    И поэтому он лучше?

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Он занят пока

    17.11.2025

  • dynamite

    Везде Игнашевич провалился и тут в Динамо вдруг выстрелит... Смешно...

    17.11.2025

  • Dron56

    Гусев хороший вариант, он свой, игроки его хорошо знают, с Личкой работал , знает его принципы. Игнашевич это очередной эксперемент. Можно и Личку вернуть , только дать ему полный карт бланш на трансферы. Да еще нужно от баласта избавлятся который физрук оставил, наверно обратно в Ростов ...

    17.11.2025

  • spar001

    парад сбитых летчиков:grin:...

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    Динамовцам виднее,кого назначать. Если уж выбор между Игнашевичем и Гусевым,то логичнее Гусев. А Игнашевич,если хорошо себя проявит,может со временем возглавить ЦСКА.

    17.11.2025

  • Fanatico

    Баба Вера, уборщица гостевого сектора, может возглавить Динамо

    17.11.2025

  • rrdiv

    Федотов, Кержаков, Пятибратов...список потенциальных тренеров можно продолжать ещё долго

    17.11.2025

  • Dron56

    Если правда агент его говорит что он непротив , но контактов не было...

    17.11.2025

  • Dron56

    Гусев должен он с Личкой работал, знает его принципы и свой он, игроки его хорошо знают. А вот Игнашевич это будет очередной эксперемент. А вот Личка был бы лучшим вариантом, если бы ему как Карпину дали полный карт бланш на трансферы. Сколько бабла слили в в яму обеспечив трансферы Физрука. Теперь с этим баластом что то делать нужно, опять бесплатно в Ростов отправлять ...

    17.11.2025

  • sdf_1

    Ролан Гусев создан для того, чтобы быть ио

    17.11.2025

  • Сергей Чернов

    Только Ротенберг. может вытащить Динамо.

    17.11.2025

  • spar001

    а Личка?:rofl:...

    17.11.2025

  • Дмитрий

    Гусев хотя бы в Динамо играл, в отличии от Игнашевича

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Личка не пойдёт!Не было у него поддержки руководства динамо!Гафина ушли!

    17.11.2025

  • AleSSio87

    а чему гусев может научить кого-то вообще?? как тупо и бестолково мячи с края в штрафную закидывать абы куда, как сам всю свою карьеру делал?! с одного края он, с другого - горбатый шнурков, и играли в волейбол, мяч перекидывая с края на край

    17.11.2025

  • blue-white!

    Только не Черчесов!

    17.11.2025

  • Slava Bulatov

    а чем игнашевич лучше Гусева ????? только избавились от дебила что опять шлак к нам

    17.11.2025

  • AlexCS4

    А может не побояться и Личку вернуть?

    17.11.2025

  • GeoMaS

    Защитником был хорошим, а как тренер - один из многих начинающих.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Лучше из Африки кого-нибудь Мугуни-Нибуа позвать.

    17.11.2025

  • gan75

    Ничего против Игнашевича не имею, но логичнее был бы Ролан Гусев

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    И чем он будет лучше Ролана?Он уже забыл,как тренировать то!)

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сергей Игнашевич
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Читайте также
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
    Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
    Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
    Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя