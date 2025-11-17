Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»

Константин Алексеев Шеф отдела футбола

Кариока_двойка. А чем это Игнашевич заслужил пост в Динамо? Тем что Балтику вывел из фнл в ПЛ, а потом обратно ее туда слил? Да еще и кинул ее, сказав что Балтика не тянет ПЛ, а он типа невъепенный тренер уровня ПЛ. Хорошо бы вообще запрещать вылетевшим тренерам работать в ПЛ, хотябы на сезон обязать работать в фнл. А то у нас жопализов типа Шалимова навалом, а действительно таланты типа Талалаева, не могут места в ПЛ найти. 18.11.2025

Михаил К А что не так с бомжами? Карпин же был тренером Динамо... Чем Игнашевич хуже? Неплохая карьера футболиста и 0 достижений в качестве тренера 18.11.2025

Пан Юзеф Ну это смотря в какой цвет... Он на чОрный не согласится. 18.11.2025

Деп Б.Охта Мостового покрасить. Пойдёт? 18.11.2025

Деп Б.Охта Бесчастных классный тренер. А Мостовй, который царь-3,16здабол, ещё лучше!!!!!!! 18.11.2025

Динамов Я согласен на африканского ГТ, но только при условии, что он будет вожак из племени Людоедов! 17.11.2025

Динамов Бредовейшая новость. Игнашевич это уровень, как взять любого бомjа с улицы, помыть, одеть в дорогой костюм и подстрич, и будет Игнашевич. 17.11.2025

Ikar Заработало поле чудес в кулуарах - пошли агентские вбросы - самое жатное время для корров. Пока сота не займётся будут взносы и ставки работать на повышение 17.11.2025

Стад Что зацепили Черчеса. Он уже пробовал и там и там Пусть тащит Ахмат и показывает класс. 17.11.2025

Павел Леонидович ну мб мб 17.11.2025

Garryman Похоже, пора Семака увольнять. Три команды без тренера - и ...Аууу! Подходи, кто хочит потренировать мастеров! 17.11.2025

Анатолий Николаевич Станковича туда. С любым ударением в фамилии. 17.11.2025

Келофин Правильно! Эксперименты должны продолжаться. 17.11.2025

ЗГ из БАНИ Согласен Друже!Все именно так! 17.11.2025

Александр Максаков Команды Лички уже нет ! . Даса , Бальбуна , Лаксальт , Караскаль , Грулев и др играют в др. кл . 17.11.2025

ToLkUnet Но его не помнят, только Омама 17.11.2025

Алексей Сыромолотов Опять Валерка не долетел. Как сборную вернут,так и там собьют очень быстро.Рожденный ползать-летать не может.Это проклятие Федуна 17.11.2025

Александр Максаков Там Воронин всех строил ! . 17.11.2025

П_о_в_а_р Российские реалии. Футбол не нужен, нужен хайп (не путать с Хаитом) 17.11.2025

albou2 В назначении что Гусева, что Игнашевича не будет резонанса, пафоса и хайпа. А вот в случае с иностранцем или Черчесием все это будет. И весь отдел футбола (плюс Рабинер с Казаковым) смогут целую неделю писать простыни на тему «А кто это к нам пришел такой?». Так что ждите, Братские, чужеземца басурманского. 17.11.2025

ValeraK Лучше Силкина!)) 17.11.2025

Пан Юзеф Его помнит только Франсуа Омам-Бийик. 17.11.2025

АндрейЕвгеньевич Почему "один" ??!! Что вас, сплетники, останавливает !! Пишите сразу "два" !! 17.11.2025

ToLkUnet Тогда помнящий Непомнящего 17.11.2025

Илья858 Пономарёв Губерниев Мостовой 17.11.2025

Adiоs Amigos R Почему Динамо игнорирует Сергея Силкина? Ведь он ставил лучший футбол Динамо в этом веке. 17.11.2025

Пан Юзеф Слишком белый... Настоящий африканц нужен, матерый. Чтобы все боялись. 17.11.2025

ToLkUnet Непомнящий? 17.11.2025

ToLkUnet И туда тоже 17.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР Спартач поглумился над Динамо, теперь - очередь конских...:joy::joy::joy: 17.11.2025

Пан Юзеф Ну как освободится. 17.11.2025

Пан Юзеф Тетя Лариса, уборщица домашнего сектора, не согласна. 17.11.2025

Робат Недорос еще Игнашевич до главного тренера Динамо! 17.11.2025

П_о_в_а_р Вперед, Сергей Николаич!!! 17.11.2025

ToLkUnet И поэтому он лучше? 17.11.2025

ToLkUnet Он занят пока 17.11.2025

dynamite Везде Игнашевич провалился и тут в Динамо вдруг выстрелит... Смешно... 17.11.2025

Dron56 Гусев хороший вариант, он свой, игроки его хорошо знают, с Личкой работал , знает его принципы. Игнашевич это очередной эксперемент. Можно и Личку вернуть , только дать ему полный карт бланш на трансферы. Да еще нужно от баласта избавлятся который физрук оставил, наверно обратно в Ростов ... 17.11.2025

spar001 парад сбитых летчиков:grin:... 17.11.2025

Slim Tallers Динамовцам виднее,кого назначать. Если уж выбор между Игнашевичем и Гусевым,то логичнее Гусев. А Игнашевич,если хорошо себя проявит,может со временем возглавить ЦСКА. 17.11.2025

Fanatico Баба Вера, уборщица гостевого сектора, может возглавить Динамо 17.11.2025

rrdiv Федотов, Кержаков, Пятибратов...список потенциальных тренеров можно продолжать ещё долго 17.11.2025

Dron56 Если правда агент его говорит что он непротив , но контактов не было... 17.11.2025

Dron56 Гусев должен он с Личкой работал, знает его принципы и свой он, игроки его хорошо знают. А вот Игнашевич это будет очередной эксперемент. А вот Личка был бы лучшим вариантом, если бы ему как Карпину дали полный карт бланш на трансферы. Сколько бабла слили в в яму обеспечив трансферы Физрука. Теперь с этим баластом что то делать нужно, опять бесплатно в Ростов отправлять ... 17.11.2025

sdf_1 Ролан Гусев создан для того, чтобы быть ио 17.11.2025

Сергей Чернов Только Ротенберг. может вытащить Динамо. 17.11.2025

spar001 а Личка?:rofl:... 17.11.2025

Дмитрий Гусев хотя бы в Динамо играл, в отличии от Игнашевича 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Личка не пойдёт!Не было у него поддержки руководства динамо!Гафина ушли! 17.11.2025

AleSSio87 а чему гусев может научить кого-то вообще?? как тупо и бестолково мячи с края в штрафную закидывать абы куда, как сам всю свою карьеру делал?! с одного края он, с другого - горбатый шнурков, и играли в волейбол, мяч перекидывая с края на край 17.11.2025

blue-white! Только не Черчесов! 17.11.2025

Slava Bulatov а чем игнашевич лучше Гусева ????? только избавились от дебила что опять шлак к нам 17.11.2025

AlexCS4 А может не побояться и Личку вернуть? 17.11.2025

GeoMaS Защитником был хорошим, а как тренер - один из многих начинающих. 17.11.2025

Пан Юзеф Лучше из Африки кого-нибудь Мугуни-Нибуа позвать. 17.11.2025

gan75 Ничего против Игнашевича не имею, но логичнее был бы Ролан Гусев 17.11.2025