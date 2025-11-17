17 ноября, 20:10
По данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. Ранее 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».
12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов будет тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Кариока_двойка.
А чем это Игнашевич заслужил пост в Динамо? Тем что Балтику вывел из фнл в ПЛ, а потом обратно ее туда слил? Да еще и кинул ее, сказав что Балтика не тянет ПЛ, а он типа невъепенный тренер уровня ПЛ. Хорошо бы вообще запрещать вылетевшим тренерам работать в ПЛ, хотябы на сезон обязать работать в фнл. А то у нас жопализов типа Шалимова навалом, а действительно таланты типа Талалаева, не могут места в ПЛ найти.
18.11.2025
Михаил К
А что не так с бомжами? Карпин же был тренером Динамо... Чем Игнашевич хуже? Неплохая карьера футболиста и 0 достижений в качестве тренера
18.11.2025
Пан Юзеф
Ну это смотря в какой цвет... Он на чОрный не согласится.
18.11.2025
Деп Б.Охта
Мостового покрасить. Пойдёт?
18.11.2025
Деп Б.Охта
Бесчастных классный тренер. А Мостовй, который царь-3,16здабол, ещё лучше!!!!!!!
18.11.2025
Динамов
Я согласен на африканского ГТ, но только при условии, что он будет вожак из племени Людоедов!
17.11.2025
Динамов
Бредовейшая новость. Игнашевич это уровень, как взять любого бомjа с улицы, помыть, одеть в дорогой костюм и подстрич, и будет Игнашевич.
17.11.2025
Ikar
Заработало поле чудес в кулуарах - пошли агентские вбросы - самое жатное время для корров. Пока сота не займётся будут взносы и ставки работать на повышение
17.11.2025
Стад
Что зацепили Черчеса. Он уже пробовал и там и там Пусть тащит Ахмат и показывает класс.
17.11.2025
Павел Леонидович
ну мб мб
17.11.2025
Garryman
Похоже, пора Семака увольнять. Три команды без тренера - и ...Аууу! Подходи, кто хочит потренировать мастеров!
17.11.2025
Анатолий Николаевич
Станковича туда. С любым ударением в фамилии.
17.11.2025
Келофин
Правильно! Эксперименты должны продолжаться.
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Согласен Друже!Все именно так!
17.11.2025
Александр Максаков
Команды Лички уже нет ! . Даса , Бальбуна , Лаксальт , Караскаль , Грулев и др играют в др. кл .
17.11.2025
ToLkUnet
Но его не помнят, только Омама
17.11.2025
Алексей Сыромолотов
Опять Валерка не долетел. Как сборную вернут,так и там собьют очень быстро.Рожденный ползать-летать не может.Это проклятие Федуна
17.11.2025
Александр Максаков
Там Воронин всех строил ! .
17.11.2025
П_о_в_а_р
Российские реалии. Футбол не нужен, нужен хайп (не путать с Хаитом)
17.11.2025
albou2
В назначении что Гусева, что Игнашевича не будет резонанса, пафоса и хайпа. А вот в случае с иностранцем или Черчесием все это будет. И весь отдел футбола (плюс Рабинер с Казаковым) смогут целую неделю писать простыни на тему «А кто это к нам пришел такой?». Так что ждите, Братские, чужеземца басурманского.
17.11.2025
ValeraK
Лучше Силкина!))
17.11.2025
Пан Юзеф
Его помнит только Франсуа Омам-Бийик.
17.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Почему "один" ??!! Что вас, сплетники, останавливает !! Пишите сразу "два" !!
17.11.2025
ToLkUnet
Тогда помнящий Непомнящего
17.11.2025
Илья858
Пономарёв Губерниев Мостовой
17.11.2025
Adiоs Amigos R
Почему Динамо игнорирует Сергея Силкина? Ведь он ставил лучший футбол Динамо в этом веке.
17.11.2025
Пан Юзеф
Слишком белый... Настоящий африканц нужен, матерый. Чтобы все боялись.
17.11.2025
ToLkUnet
Непомнящий?
17.11.2025
ToLkUnet
И туда тоже
17.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Спартач поглумился над Динамо, теперь - очередь конских...:joy::joy::joy:
17.11.2025
Пан Юзеф
Ну как освободится.
17.11.2025
Пан Юзеф
Тетя Лариса, уборщица домашнего сектора, не согласна.
17.11.2025
Робат
Недорос еще Игнашевич до главного тренера Динамо!
17.11.2025
П_о_в_а_р
Вперед, Сергей Николаич!!!
17.11.2025
ToLkUnet
И поэтому он лучше?
17.11.2025
ToLkUnet
Он занят пока
17.11.2025
dynamite
Везде Игнашевич провалился и тут в Динамо вдруг выстрелит... Смешно...
17.11.2025
Dron56
Гусев хороший вариант, он свой, игроки его хорошо знают, с Личкой работал , знает его принципы. Игнашевич это очередной эксперемент. Можно и Личку вернуть , только дать ему полный карт бланш на трансферы. Да еще нужно от баласта избавлятся который физрук оставил, наверно обратно в Ростов ...
17.11.2025
spar001
парад сбитых летчиков:grin:...
17.11.2025
Slim Tallers
Динамовцам виднее,кого назначать. Если уж выбор между Игнашевичем и Гусевым,то логичнее Гусев. А Игнашевич,если хорошо себя проявит,может со временем возглавить ЦСКА.
17.11.2025
Fanatico
Баба Вера, уборщица гостевого сектора, может возглавить Динамо
17.11.2025
rrdiv
Федотов, Кержаков, Пятибратов...список потенциальных тренеров можно продолжать ещё долго
17.11.2025
Dron56
Если правда агент его говорит что он непротив , но контактов не было...
17.11.2025
Dron56
Гусев должен он с Личкой работал, знает его принципы и свой он, игроки его хорошо знают. А вот Игнашевич это будет очередной эксперемент. А вот Личка был бы лучшим вариантом, если бы ему как Карпину дали полный карт бланш на трансферы. Сколько бабла слили в в яму обеспечив трансферы Физрука. Теперь с этим баластом что то делать нужно, опять бесплатно в Ростов отправлять ...
17.11.2025
sdf_1
Ролан Гусев создан для того, чтобы быть ио
17.11.2025
Сергей Чернов
Только Ротенберг. может вытащить Динамо.
17.11.2025
spar001
а Личка?:rofl:...
17.11.2025
Дмитрий
Гусев хотя бы в Динамо играл, в отличии от Игнашевича
17.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Личка не пойдёт!Не было у него поддержки руководства динамо!Гафина ушли!
17.11.2025
AleSSio87
а чему гусев может научить кого-то вообще?? как тупо и бестолково мячи с края в штрафную закидывать абы куда, как сам всю свою карьеру делал?! с одного края он, с другого - горбатый шнурков, и играли в волейбол, мяч перекидывая с края на край
17.11.2025
blue-white!
Только не Черчесов!
17.11.2025
Slava Bulatov
а чем игнашевич лучше Гусева ????? только избавились от дебила что опять шлак к нам
17.11.2025
AlexCS4
А может не побояться и Личку вернуть?
17.11.2025
GeoMaS
Защитником был хорошим, а как тренер - один из многих начинающих.
17.11.2025
Пан Юзеф
Лучше из Африки кого-нибудь Мугуни-Нибуа позвать.
17.11.2025
gan75
Ничего против Игнашевича не имею, но логичнее был бы Ролан Гусев
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
И чем он будет лучше Ролана?Он уже забыл,как тренировать то!)
17.11.2025