Игнашевич: «Удастся ли «Балтике» удержать Латышонка? Возможно, но это будет тяжело»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о том, останется ли вратарь Евгений Латышонок в команде в сезоне-2024/25.

Ранее появлялась информация об интересе к 25-летнему россиянину со стороны «Зенита», «Краснодара» и других клубов РПЛ.

«Удастся ли удержать в команде Латышонка? Вопрос к руководству клуба. Но надо отдать ему должное. Он один из немногих, кто оставался преданным команде. Возможно он останется, но сделать это будет тяжело», — сказал Игнашевич.

Латышонок выступает за «Балтику» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 44 гола в 34 матчах за калининградцев во всех турнирах, отыграв 8 встреч на ноль.