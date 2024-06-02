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Игнашевич: «Удастся ли «Балтике» удержать Латышонка? Возможно, но это будет тяжело»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о том, останется ли вратарь Евгений Латышонок в команде в сезоне-2024/25.

Ранее появлялась информация об интересе к 25-летнему россиянину со стороны «Зенита», «Краснодара» и других клубов РПЛ.

«Удастся ли удержать в команде Латышонка? Вопрос к руководству клуба. Но надо отдать ему должное. Он один из немногих, кто оставался преданным команде. Возможно он останется, но сделать это будет тяжело», — сказал Игнашевич.

Латышонок выступает за «Балтику» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 44 гола в 34 матчах за калининградцев во всех турнирах, отыграв 8 встреч на ноль.

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