Игнашевич — о выходе «Балтики» в РПЛ: «Мы сделали то, что должен сделать каждый хороший футболист»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поздравил команду с выходом в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет.

«Мы сделали то, что сделать должен каждый хороший футболист: заслужить право играть на высоком уровне. Я вас поздравляю», — передает слова Игнашевича пресс-служба команды.

В стартовом матче 32-го тура «Алания», занимающая третье место в турнирной таблице первой лиги, в гостях сыграла вничью с «Акроном» (0:0). Этот результат позволил калининградцам гарантировать себе выход в РПЛ по итогам сезона. «Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-1998.