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9 октября, 12:03

Игнашевич: «Газзаев — тренер номер один»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Газзаев — номер один. Не хочу сужать до тройки, чтобы не обидеть остальных. Ну... Газзаев, Семин, Слуцкий, Хиддинк, Капэлло, Гончаренко, каждый что-то оставил», — рассказал Игнашевич в интервью Федору Смолову.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом России, шестикратным вице-чемпионом страны, 6 раз выигрывал Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. В 2018 году завершил игровую карьеру после чемпионата мира в России.

Сергей Игнашевич
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев

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