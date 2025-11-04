Игрок «Сочи» Сааведра — о поражении от «Оренбурга»: «С первых минут все пошло не по нашему сценарию»

Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

— Это был очень важный матч для нас, фактически игра за шесть очков. Мы прекрасно понимали значение этой встречи с точки зрения турнирной таблицы. К сожалению, уже с первых минут все пошло не по нашему сценарию — пропустили слишком простой мяч и оказались в роли догоняющих. Постарались отодвинуть игру от своих ворот, но вскоре получили второй, обидный гол со стандарта, после рикошета.

Хорошо, что удалось быстро отквитать один мяч. Казалось, что после этого сможем переломить ход игры, но начало второго тайма снова получилось неудачным. Уже в самом его дебюте «Оренбург» забил гол, который, к счастью, был отменен после просмотра ВАР. Однако мы так и не смогли найти ключи к их воротам.

Третий мяч, который забил мой соотечественник Томпсон, если и не поставил точку, то существенно уменьшил наши шансы на успех. Думаю, ключевым фактором стало то, что мы уступили в единоборствах, в характере, в желании добиться результата. Хозяева были настойчивее, агрессивнее, быстрее на подборах и практически не позволяли нам поднять голову.

Конечно, этот матч нельзя занести нам в актив, но я уверен, что мы сделаем правильные выводы. Впереди остаются четыре игры, три из них — дома. Мы должны взять максимум очков, чтобы уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении и с верой в свои силы, — приводит слова футболиста пресс-служба «Сочи».

2 ноября «Сочи» на выезде проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3. Единственный мяч у гостей забил Франсуа Камано на 41-й минуте.

В 15-м туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Ростовом» дома. Матч состоится 8 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.