Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

4 ноября, 20:50

Игрок «Сочи» Сааведра — о поражении от «Оренбурга»: «С первых минут все пошло не по нашему сценарию»

Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

— Это был очень важный матч для нас, фактически игра за шесть очков. Мы прекрасно понимали значение этой встречи с точки зрения турнирной таблицы. К сожалению, уже с первых минут все пошло не по нашему сценарию — пропустили слишком простой мяч и оказались в роли догоняющих. Постарались отодвинуть игру от своих ворот, но вскоре получили второй, обидный гол со стандарта, после рикошета.

Хорошо, что удалось быстро отквитать один мяч. Казалось, что после этого сможем переломить ход игры, но начало второго тайма снова получилось неудачным. Уже в самом его дебюте «Оренбург» забил гол, который, к счастью, был отменен после просмотра ВАР. Однако мы так и не смогли найти ключи к их воротам.

Третий мяч, который забил мой соотечественник Томпсон, если и не поставил точку, то существенно уменьшил наши шансы на успех. Думаю, ключевым фактором стало то, что мы уступили в единоборствах, в характере, в желании добиться результата. Хозяева были настойчивее, агрессивнее, быстрее на подборах и практически не позволяли нам поднять голову.

Конечно, этот матч нельзя занести нам в актив, но я уверен, что мы сделаем правильные выводы. Впереди остаются четыре игры, три из них — дома. Мы должны взять максимум очков, чтобы уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении и с верой в свои силы, — приводит слова футболиста пресс-служба «Сочи».

2 ноября «Сочи» на выезде проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3. Единственный мяч у гостей забил Франсуа Камано на 41-й минуте.

В 15-м туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Ростовом» дома. Матч состоится 8 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

1

  • >ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Оренбург
    ФК Сочи
    Игнасио Сааведра
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя