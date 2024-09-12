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Игнасио Сааведра: «Были варианты в Бразилии, но предложение «Сочи» оказалось интереснее»

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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал о переходе в российский клуб.

«Я хотел попробовать себя в другом чемпионате: были предложения из Бразилии и России.

Предложение из «Сочи» мне показалось более интересным, клуб играл в РПЛ, плюс Россия — это европейская страна, и также главный момент был в том, что Морено лично связался со мной и рассказал о клубе, проекте, который здесь строится. Это и был ключевой момент в принятии предложения «Сочи», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Сааведра выступает за «Сочи» с января нынешнего года.

После девяти туров Мелбет-Первой лиги южане располагаются на пятом месте в таблице, набрав 14 очков. В следующем матче «Сочи» примет «Ротор» 14 сентября.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Сочи
Игнасио Сааведра

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