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Сегодня, 18:58

Игнатьев высказался о возможной смене формата РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как относится к возможному введению нового формата в чемпионате страны.

«Если пытаться мотивировать наши команды введением новшеств, то я бы тоже пошел по этому пути. 16 команд делятся по восемь и встречаются по четыре раза. Разговор пойдет о том, что в средней части будет болото. Им будет неинтересно. Но это ваши трудности. Мы вам предлагаем — стартовая площадка с 1 января, делайте все. Руководители клубов должны вкладывать деньги, покупать игроков, если хотят по-настоящему участвовать. Не в этой трясине, а играть с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо». Делайте все возможное для этого», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-esli-pytatsya-motivirovat-nashi-komandy-vvedeniem-novshestv-to-ya-by-tozhe-poshyol-po-puti-reformy-rpl-244582/
Футбол
Борис Игнатьев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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