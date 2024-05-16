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Сегодня, 19:03

Игнатьев: «Динамо» имеет основания поставить жирную точку в чемпионате"

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Экс спортивный директор «Динамо» Борис Игнатьев высказался о чемпионских перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство по качеству игры и по тому, какие футболисты в команде — такие как Тюкавин и иже с ним. «Динамо» имеет все основания поставить жирную точку в чемпионате и завоевать первое место. Так, в матче с «Крыльями Советов» уровень мотивации и желания у «Динамо» должен быть выше. По качеству и количеству индивидуально сильных игроков у бело-голубых есть преимущество.

Конечно, все решится в матче с «Краснодаром». Черно-зеленые будут делать все возможное, чтобы зацепиться за второе, но в зависимости от того, как сложится ситуация, держат в уме и первое место", — приводит слова Игнатьева Metaratings.

«Динамо» после 28 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ. У бело-голубых 53 очками, они опережают «Зенит» на 2 балла. В субботу, 18 мая, «Динамо» примет «Крылья Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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