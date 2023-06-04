Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:47

Игнатьев: «Крылья Советов» — одна из лучших команд РПЛ по игровому уровню»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о наиболее ярких командах РПЛ минувшего сезона.

«Крылья Советов», кроме спортивной части, связанной с результатом, все остальное довели до хорошего уровня. На мой взгляд, это одна из лучших, если не считать традиционных лидеров, команд РПЛ по игровому уровню, наряду с «Оренбургом».

Самарцы весь сезон показывали содержательную игру, но они явно не добирали очков. Им не хватало мастеров, которые умеют самое малое, но и самое необходимое — забивать голы.

Они всегда показывали свой футбол, свое лицо, лицо команды, отсюда и этот результат — обыграв «Спартак», они сохранили прописку в РПЛ», — приводит слова Игнатьева «Газете.Ru».

«Крылья Советов» в заключительном матче обыграли «Спартак» со счетом 1:0 и избежали стыковых матчей, заняв 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/03/20589998.shtml
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартынович: «Рубину» для РПЛ нужно как минимум три-четыре человека»