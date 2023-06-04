Игнатьев: «Крылья Советов» — одна из лучших команд РПЛ по игровому уровню»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о наиболее ярких командах РПЛ минувшего сезона.

«Крылья Советов», кроме спортивной части, связанной с результатом, все остальное довели до хорошего уровня. На мой взгляд, это одна из лучших, если не считать традиционных лидеров, команд РПЛ по игровому уровню, наряду с «Оренбургом».

Самарцы весь сезон показывали содержательную игру, но они явно не добирали очков. Им не хватало мастеров, которые умеют самое малое, но и самое необходимое — забивать голы.

Они всегда показывали свой футбол, свое лицо, лицо команды, отсюда и этот результат — обыграв «Спартак», они сохранили прописку в РПЛ», — приводит слова Игнатьева «Газете.Ru».

«Крылья Советов» в заключительном матче обыграли «Спартак» со счетом 1:0 и избежали стыковых матчей, заняв 12-е место в турнирной таблице.