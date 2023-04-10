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Игнатьев: «Локомотив» в первом тайме не уступал «Зениту»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:1).

«Игра по-моему соответствовала ожиданиям. Все, что складывалось до игры, оправдалось. Игра была динамичная, насыщенная интересными футбольными событиями. «Локомотив» в первом тайме выглядел очень убедительно и никак не уступал «Зениту». Гости больше приглядывались и давали возможности атаковать и показывать очень привлекательный футбол.

С точки зрения тактики «Локомотив» сыграл грамотно, старался проводить быстрые контратаки и занимать правильные позиции при потере мяча, не давая пространства для того, чтобы умелые, техничные и быстрые игроки «Зенита» проводили свои атаки. Это им удавалось, они открыли первыми счет.

По первому тайму казалось, что «Зениту» будет непросто увезти три очка, но во втором тайме хозяева сбавили обороты. Свою роль сыграла психологическая неуверенность в своих силах, она не позволила довести «Локомотиву» счет до ничейного», — приводит слова Игнатьева «Газете.Ru».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/09/20174791.shtml
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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