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Игнатьев: «Лучший вариант для «Урала» в матче с «Зенитом» — это ничья»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

«Лучший вариант для «Урала» — это ничья. «Зенит» в последних матчах допустил осечки, и ему уже надо двигаться вперед, ведь есть все возможности. С другой стороны соперник играет хорошо, он знает, как добывать очки. Поэтому может надеяться на одно очко, но шансов на это немного», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 1 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005067706_boris_ignatev_lokomotiv_vyiigraet_u_pari_nn_a_urala_mojet_nadeyatsya_na_ochko_v_matche_s_zenitom
ФК Зенит
ФК Урал
Борис Игнатьев
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