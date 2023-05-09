КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:35

Игнатьев: «На месте Максименко я бы не стал спешить, лучше не бывает предложений, чем «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Я не сторонник шараханий. Мы же понимаем, что куда бы Максименко не пришел, везде надо выдержать конкуренцию. Надо работать. Если бы разговор был о том, что в «Спартаке» таких вратарей было бы пятеро, это было бы другое. Максименко доверяют. Он играл. Селихов сегодня, возможно, сильнее. Любой тренер — не враг себе, он будет ставить того, кто лучше. Его цель выигрывать.

Вратарь — большая фигура в команде. Я не могу сказать однозначно, нужно ли уходить Максименко. Но я бы не стал спешить. Просто лучше не бывает предложений, чем «Спартак». «Спартак», «Зенит» и ЦСКА — это все, о чем можно мечтать российскому игроку. Как только ты уехал в Орехово-Зуево... играть будешь, но смысла от этого никакого», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Максименко принял участие в 13 встречах, пропустил 13 мячей и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116275_boris_ignatev_na_meste_maksimenko_ya_byi_ne_stal_speshit_prosto_luchshe_ne_byivaet_predlojeniy_chem_spartak
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Парад 9 Мая – 2023 в Москве: во сколько начало
Небензя назвал возмутительным решение Зеленского отменить празднование Дня Победы
В минобороны Польши заявили о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов: «В следующем сезоне московские команды могут посоперничать с «Зенитом»