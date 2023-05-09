Игнатьев: «На месте Максименко я бы не стал спешить, лучше не бывает предложений, чем «Спартак»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Я не сторонник шараханий. Мы же понимаем, что куда бы Максименко не пришел, везде надо выдержать конкуренцию. Надо работать. Если бы разговор был о том, что в «Спартаке» таких вратарей было бы пятеро, это было бы другое. Максименко доверяют. Он играл. Селихов сегодня, возможно, сильнее. Любой тренер — не враг себе, он будет ставить того, кто лучше. Его цель выигрывать.

Вратарь — большая фигура в команде. Я не могу сказать однозначно, нужно ли уходить Максименко. Но я бы не стал спешить. Просто лучше не бывает предложений, чем «Спартак». «Спартак», «Зенит» и ЦСКА — это все, о чем можно мечтать российскому игроку. Как только ты уехал в Орехово-Зуево... играть будешь, но смысла от этого никакого», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Максименко принял участие в 13 встречах, пропустил 13 мячей и 5 раз сыграл на ноль.