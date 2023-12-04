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Сегодня, 17:49

Игнатьев назвал боевым матч ЦСКА и «Ростова»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Ростов» в рамках 17-го тура РПЛ.

«В такую погоду, конечно, тяжело играть, но жизнь футбольная прекрасна разными примерами. Бывали матчи, когда поле заливалось дождем, и практически было невозможно играть. В подобных случаях на первый план выходят другие качества — боевые, в первую очередь. С другой стороны, все те люди, которые отвечают за проведение матча, должны понимать, что надо делать в подобной ситуации. В конце года все знают свой календарь, и если вы не согласны играть в декабре в снежную погоду, то перед тем, как одобрить проект календаря, вы должны об этом сказать. А не говорить об этом тогда, когда мы с этим сталкиваемся», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Матч прошел 3 декабря в Москве и проводился в условиях сильнейшего снегопада. ЦСКА на данный момент с 28 очками занимает 4-е место в чемпионате России. «Ростов» набрал 20 очков за 17 матчей и идет на 10-й строчке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21848341.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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