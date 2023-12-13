Игнатьев назвал большим успехом третье место «Динамо» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об успехах «Динамо» в осенней части сезона РПЛ.

«Третье место «Динамо» — это большой успех. Он связан прежде всего с приходом Лички. Марцел провел качественную работу в «Оренбурге». Его команда показывала добротный футбол и приличный результат. Многие, а я в их числе, надеялись, что Личка не затеряется в «Динамо». Так оно и произошло. Селекция летом сработала отлично, подобрали нужных футболистов. Игроки дополняют друг друга, все умеют обращаться с мячом. Техническая оснащенность позволяет решать самые серьезные задачи на поле», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

После 18 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка. В первом матче после возобновления РПЛ бело-голубые сыграют с «Локомотивом».