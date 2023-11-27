Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:21

Игнатьев назвал большой потерей для «Краснодара» возможную дисквалификацию Кордобы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полученной им красной карточке после завершения матча 16-го тура РПЛ с «Уралом».

«Я ни в коем случае не оправдываю поведение Кордобы, но считаю, что у него выдался тяжелый отрезок на минувшей неделе из-за матчей национальных сборных. Там у него были сложные игры, в которых нужно было проявлять себя, чтобы отобраться на чемпионат мира. На фоне эмоциональной усталости сказались и долгие перелеты до Краснодара, и он попросту не справился. Его дисквалификация из-за случившегося станет большой потерей для команды. Колумбиец приносит существенную пользу, вокруг его игры и выстраиваются атакующие действия «быков». Сейчас он крайне им необходим, и непонятно, что будет в его отсутствие. Кокшарову пока далеко до его уровня. К сожалению, сейчас у «Краснодара» возникнут большие сложности, причем именно тогда, когда они втянуты в чемпионскую гонку с «Зенитом», — приводит слова Игнатьева RT.

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237201-ignatev-kordoba-diskvalifikaciya-poterya
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
0
Читайте также
Телеведущая Анна Кастерова и хоккеист Евгений Малкин воспитывают 7-летнего сына
Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарханов считает, что Гончаренко заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»

Шалимов прокомментировал победу «Урала» над «Краснодаром»