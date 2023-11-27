Игнатьев назвал большой потерей для «Краснодара» возможную дисквалификацию Кордобы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полученной им красной карточке после завершения матча 16-го тура РПЛ с «Уралом».

«Я ни в коем случае не оправдываю поведение Кордобы, но считаю, что у него выдался тяжелый отрезок на минувшей неделе из-за матчей национальных сборных. Там у него были сложные игры, в которых нужно было проявлять себя, чтобы отобраться на чемпионат мира. На фоне эмоциональной усталости сказались и долгие перелеты до Краснодара, и он попросту не справился. Его дисквалификация из-за случившегося станет большой потерей для команды. Колумбиец приносит существенную пользу, вокруг его игры и выстраиваются атакующие действия «быков». Сейчас он крайне им необходим, и непонятно, что будет в его отсутствие. Кокшарову пока далеко до его уровня. К сожалению, сейчас у «Краснодара» возникнут большие сложности, причем именно тогда, когда они втянуты в чемпионскую гонку с «Зенитом», — приводит слова Игнатьева RT.

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.