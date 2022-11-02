Игнатьев назвал лучших игроков чемпионата России по итогам первого круга

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ по итогам первого круга.

«Не объективно оценивать одного игрока. Для этого он должен сделать что-то такое, о чем будет говорить весь футбольный мир. Есть группа игроков: Квинси Промес, Малком и Александр Соболев. Эти футболисты стабильные. Они делают многое для команд и своих почитателей.

Также не могу не отметить Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова. Если бы их не было на посту, то ЦСКА и «Краснодар» не имели бы такого положительного баланса. Я могу их выделить", — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).