Игнатьев назвал лучших игроков чемпионата России по итогам первого круга

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ по итогам первого круга.
«Не объективно оценивать одного игрока. Для этого он должен сделать что-то такое, о чем будет говорить весь футбольный мир. Есть группа игроков: Квинси Промес, Малком и Александр Соболев. Эти футболисты стабильные. Они делают многое для команд и своих почитателей.
Также не могу не отметить Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова. Если бы их не было на посту, то ЦСКА и «Краснодар» не имели бы такого положительного баланса. Я могу их выделить", — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.
По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования