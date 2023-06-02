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Игнатьев: «Семак испытывает сложности, но привносит в команду все новые идеи»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером РПЛ в сезоне-2022/23.

«На мой взгляд, лучший тренер этого сезона РПЛ — Сергей Семак, который заработал пятое чемпионство для «Зенита», что является серьезным результатом. Он испытывает сложности, но привносит в команду все новые идеи. У Семака большое искусство — вооружить таких больших мастеров, как Малком и Клаудиньо, еще большей амбициозностью. Для тренера всегда сложно создать здоровый коллектив, но российскому специалисту удалось это сделать», — приводит Sport24 слова Семака.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России. После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 67 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-ignatyev-nazval-semaka-luchshim-trenerom-sezona-v-rpl-on-ispytyvayet-slozhnosti-no-privnosit-v-komandu-novyye-idei
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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