Игнатьев назвал «Спартак» перевалочным пунктом для Угальде

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, когда коста-риканский форвард Манфред Угальде покинет «Спартак».

«Неизвестно, что интересует Угальде — футбол или хорошая зарплата в «Спартаке». Понятно, что Угальде приехал в Россию не как к себе домой. Как только появится клуб с громким именем, он не останется в «Спартаке». Любому футболисту хочется играть в Лиге чемпионов, в сборной страны. «Спартак» — это перевалочный пункт для Угальде», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2028-го.